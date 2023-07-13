В российских магазинах нашли фальсифицированные тигровые креветки

Роскачество провело исследование тигровых креветок, которые представлены в российских магазинах, и выявило в них различные нарушения, в том числе фальсификат. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскачества.

Поводом для изучения свежемороженых тигровых креветок стали подозрения в видовой подмене.

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"Эксперты отрасли считают, что недобросовестные производители могут заменять дорогие тигровые креветки более дешевыми - аквакультурными креветками белоногими (vannamei)", - пояснили в организации.

В ходе исследования продукция также изучалась по показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Всего оценка проводилась по 88 показателям. Предметом изучения стали мороженые тигровые креветки 15 торговых марок. На экспертизу отправлены как фасованные креветки, так и те, что продаются на развес; исследовалась продукция разных стран (пять торговых марок - производства РФ, пять - Бангладеш, три - Индия, по одной - Таиланд и Эквадор).

"По результатам исследования тигровых креветок в большинстве товаров выявлены несоответствия обязательным требованиям, в том числе: фальсификация, повышенная обсемененность микроорганизмами, превышение по массовой доле глазури. В одном из образцов обнаружено превышение по антибиотикам", - рассказала замруководителя Роскачества Елена Саратцева, слова которой привели в пресс-службе.

Она отметила, что опережающим стандартам соответствует 20% исследованных образцов. "Между тем, все торговые сети и импортеры после информирования от Роскачества согласились устранить нарушения в максимально короткие сроки", - добавила она.

Выявленные нарушения

По данным Роскачества, в продукции торговой марки "Рыбоедов" вместо заявленной на упаковке тигровой креветки обнаружена белоногая креветка. "Креветки марок "Впрок", Spar и Spar (Vici), которые продают на развес на интернет-площадках, на сайтах тоже указали название "Креветки тигровые", а по факту оказалось, что это ваннамей", - уточнили в пресс-службе.

"На упаковках креветок, закупленных через интернет-магазины "Деликатеска" и "Океан вкуса" (они сами закупают и расфасовывают продукцию), рядом с названием "Креветки тигровые", указали (Litopenaeus vannamei), то есть - креветки белоногая ("ваннамей"). Такая двусмысленность вводит покупателя в заблуждение", - добавили в организации.

В продукции трех торговых марок ("Моремания", Seapride Brad, Apex Foods Ltd) выявлены нарушения по микробиологическим показателям. Кроме того, в марке Spar (Vici) (страна происхождения Индия) обнаружены антибиотики доксициклин и окситетрациклин в количестве, превышающем нормы, установленные техническим регламентом.

Роскачество также напоминает, что важный показатель для креветок - масса глазури, которая помогает сохранить товарный вид и свежесть креветок в процессе транспортировки и хранения. Если глазури недостаточно, то креветки не только могут потерять товарный вид, но и быть сухими на вкус; однако чем больше глазури, тем меньше в результате получается полезного пищевого продукта.

В исследовании Роскачества девять торговых марок не соответствовали требованиям техрегламента и/или маркировке по массовой доле глазури. "Эксперты измерили вес креветок без глазури, чтобы проверить достоверность размещенной на упаковке информации. Выяснилось, что в пяти торговых марках информация о массе нетто (без глазури) не соответствует фактической", - добавили в пресс-службе организации.

Роскачество также указывает, что российские производители пользуются маркировкой, принятой в Европе. Например, для северных креветок производители используют следующую калибровку: 50/70 - крупные (в 1 кг от 50 до 70 креветок), 60/80 - средние, 70/90 - мелкие. Особо мелкие - 90/120 и 120+ на кг.

"У четырех торговых марок фактический размер креветок не соответствовал указанному в маркировке, что является нарушением требований технического регламента Таможенного союза 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", то есть на упаковке указана недостоверная информация", - отметили в Роскачестве.