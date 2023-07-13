Совладелец Внуково спрогнозировал подорожание авиабилетов до 40%

Авиабилеты на рейсы внутри России в 2023 году вырастут на 15-20%, а рост цен на международные полеты составит до 40%. Как сообщает РБК, об этом заявил совладелец аэропорта «Внуково» и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев.

По словам предпринимателя, у перевозчиков ощутимо выросли затраты. Особенно сильно растет стоимость технического обслуживания самолетов из-за западных санкций. Ванцев отметил, что у авиакомпаний есть склады запчастей, однако скоро запасы иссякнут. Условия их пополнения сильно изменились, из-за чего покупать детали стало дороже.

«И это, безусловно, отражается на стоимости конечного продукта», — объясняет бизнесмен.

Напомним, что по данным Росстата в мае 2023 года средняя стоимость перелета эконом-классом по России выросла на 28% по сравнению с маем 2022 года, до 6,97 тысяч рублей за 1 тысячу километров пути. За первые пять месяцев 2023 года цена перелета выросла на 32%.