Минюст предложил снова разрешить компании-«матрешки»

Минюст предложил поправки к законам «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью», чтобы снять запрет на создание компаниями «матрешек» — структуры, когда одно юрлицо может владеть 100% долей другого, которое, в свою очередь, владеет 100% третьего и так далее, сообщает «Коммерсантъ». Так, согласно Гражданскому кодексу (ГК), по общему правилу хозяйственное общество не может иметь в качестве единственного участника другое, которое тоже состоит из одного лица.

Этот запрет был введен еще в 1995 году, чтобы предотвратить риски уклонения от субсидиарной ответственности и уплаты налогов за счет делегирования ответственности: если компания А владеет компанией Б, компания Б — компанией С, а та — снова владеет А, то установить центр прибыли невозможно, отмечается в «Коммерсанте». Издание пишет, что поводом для возврата к обсуждению легализации «матрешек» стали санкции, в этих условиях подобное структурирование бизнеса — создание запутанных схем — упростило бы работу бизнеса.

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«Структурирование является удобным способом разделения видов деятельности, четкого распределения сфер ответственности менеджмента, более ясной и целесообразной организации бизнеса», — поясняют авторы законопроекта.

При этом для снятия вышеупомянутых рисков Минюст предлагает ввести солидарную субсидиарную ответственность холдинга по долгам стопроцентных «дочек» в цепочке «матрешек». Однако Минюст предлагает сохранить запрет на создание «матрешек» в группах, контроль в которых сводится к иностранным компаниям, а также устанавливает запрет на замещение должности директора в нескольких компаниях из корпоративной структуры «матрешки».

«Вместо действующего прямого запрета на создание «матрешек» формально дается разрешение, но оно сопряжено с таким количеством ограничений и условий, что едва ли будет широко востребовано бизнесом», — рассказал вице-президент по правовому регулированию и правоприменению Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Варварин.

По его словам, субсидиарная ответственность по обязательствам, которая внутри «матрешек» будет иметь солидарный характер, также лишает смысла их создание для целей диверсификации рисков инвестиций в новые направления бизнеса.