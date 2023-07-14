Производитель Pringles окончательно ушел из России

Холдинговая компания из группы «Черноголовка», «Аквалайф ресурс», завершила приобретение российских активов американской корпорации Kellogg’s. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Черноголовки» пишет ТАСС.

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«Акционерное общество "Аквалайф ресурс" завершило приобретение 100 процентов долей в ООО "Келлогг рус", получив все необходимые разрешения от регуляторов», — говорится в сообщении компании.

Таким образом, Kellogg’s, являющаяся производителем чипсов Pringles, окончательно ушла с российского рынка. Компания приняла это решение, так как считает нецелесообразным сохранение производства в стране.

В «Черноголовке» также уточнили, что ООО «Келлогг Рус» в ближайшее время будет переименовано в ООО «Любятово», при этом предприятие продолжит производить печенье и готовые завтраки. Помимо одноименного бренда в портфель компании входит торговая марка Extra и бренды, направленные на детский сегмент — Dinosaurs, Unicorn и Choco Zavr.

О намерении Kellogg’s продать российский бизнес «Черноголовке» стало известно в декабре 2022 года. Тогда источники называли покупателем выходящую в группу компанию, которая ранее выкупила завод в станице Северская Краснодарского края.