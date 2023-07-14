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Гендиректор USM Акылбек покинул свой пост

Генеральный директор холдинга USM Еркожа Акылбек покинул свой пост и вышел из состава органов управления объединения.

Гендиректор USM Акылбек покинул свой пост
© РИА Новости

«Еркожа Акылбек покинул пост генерального директора ООО ХК «ЮэСэМ» (USM) и вышел из состава органов управления всех компаний группы», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что Акылбек находился на посту гендиректора холдинга с апреля 2022 года.

В апреле бывший гендиректор USM Иван Стрешинский покинул советы директоров холдинга, а также его «дочек».