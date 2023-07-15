Крупнейшая нефтесервисная компания прекратила поставки продукции в РФ

Американская нефтесервисная компания SLB (Schlumberger) продолжила сокращение бизнеса в России и прекратила поставки продукции и технологий в страну. В заявлении холдинга отмечается, что решение принято «в ответ на продолжающееся расширение международных санкций».
Ранее запрет на поставки в РФ распространялся на продукцию SLB из США, Великобритании, ЕС и Канады.
Schlumberger — ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Компания сокращает бизнес в РФ с марта 2022 года. Изначально это касалось сокращения инвестиций и внедрения новых технологий. Позднее SLB прекратила поставки в РФ продукции из США, Канады, Великобритании и ЕС.