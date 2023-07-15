Крупнейшая нефтесервисная компания прекратила поставки продукции в РФ

Американская нефтесервисная компания SLB (Schlumberger) продолжила сокращение бизнеса в России и прекратила поставки продукции и технологий в страну. В заявлении холдинга отмечается, что решение принято «в ответ на продолжающееся расширение международных санкций».

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Ранее запрет на поставки в РФ распространялся на продукцию SLB из США, Великобритании, ЕС и Канады.