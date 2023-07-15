Виргинские острова потребовали от JP Morgan 190 млн долларов в связи с делом Джеффри Эпштейна

Американские Виргинские острова потребовали выплаты 190 миллионов долларов от банка JPMorgan Chase за его предполагаемую роль в поддержке деловых сделок Джеффри Эпштейна.

По словам исполняющего обязанности генерального прокурора Виргинских островов Ариэля Смита, банк, связанный с его бизнесом, помог Эпштейну совершить торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации и финансовые преступления, сообщает The Hill. Смит в судебном иске заявил, что банк должен компенсировать получение не менее 40 миллионов долларов от Эпштейна и клиентов, которых он привел в учреждение, а также требует дополнительных 150 долларов в качестве штрафных санкций. В число этих клиентов входят миллиардеры Билл Гейтс и соучредитель Google Сергей Брин, а также британский принц Эндрю.

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В июне JPMorgan Chase урегулировала судебный процесс с жертвами Эпштейна, согласившись выплатить им 290 миллионов долларов. Deutsche Bank урегулировал аналогичный иск с потерпевшими, согласившись выплатить 75 миллионов долларов в мае. Смит сказал, что JPMorgan "еще больше участвовал" в схемах Эпштейна по торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, чем Deutsche Bank. В первоначальной жалобе властей Виргинских островов утверждается: JPMorgan Chase знал, что Эпштейн был клиентом с высокой степенью риска и обвинялся в торговле людьми, и не должен был вести с ним дела. В жалобе также утверждается, что высшее руководство JPMorgan Chase имело тесные личные отношения с Эпштейном, и банк игнорировал тревожные сигналы, чтобы продолжать вести с ним дела.