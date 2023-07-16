"Тинькофф" объявил об изменении условий пополнения карт "Мир"

"Из бесплатного лимита пополнений в расчетном периоде будут исключены пополнения карточных счетов с использованием карт "Мир" через банкоматы других банков, не являющихся партнерами банка. При пополнении в указанных банкоматах с использованием карт "Мир" будет взиматься комиссия в соответствии с тарифом расчетной карты", - говорится в сообщении. Отмечается, что эти изменения вступают в силу с 31 июля 2023 года.