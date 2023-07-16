Путин подписал указ о переходе доли Danone во временное управление России

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли Danone и пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России.

Об этом говорится на правовом портале.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его опубликования.