Путин подписал указ о переходе доли Danone во временное управление России

Путин подписал указ о переходе долей Danone и «Балтика» во временное управление России
Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли Danone и пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России.
Об этом говорится на правовом портале.
Уточняется, что указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее российская компания «Соллерс» закрыла сделку по приобретению 100% долей Isuzu в совместном предприятии в России.