Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero продал бизнес в России

Шведская компания Essity, которая владеет брендами Zewa, Libresse и Libero, продала свой бизнес в России. Об этом в понедельник, 17 июля, заявил президент и главный исполнительный директор компании Магнус Грот.

— Сегодня мы завершили продажу нашего бизнеса после долгого и сложного процесса, — сказал он.

Как подчеркнул Грот, компания была сосредоточена на уходе с российского рынка с начала спецоперации на Украине. Essity занимается производством товаров для гигиены и ухода, среди которых детские подгузники Libero, средства женской гигиены Libresse, а также гели для рук и мыло.

Покупателем бизнеса в России стала компания Игоря Шилова «Новые технологии». Цена продажи составила 1,2 миллиарда шведских крон, пишет официальный сайт Essity.

В апреле 2022 года компания Essity ушла с российского рынка. Тогда Магнус Грот заявил, что Essity уже осуществила значительное повышение цен на свою продукцию. 10 июня Грот объявил о продаже своего бизнеса в России.