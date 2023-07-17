Бензин Аи-92 обновил ценовой рекорд на бирже

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Биржевая цена бензина марки "Регуляр-92" в европейской части России восьмой торговый день подряд обновляет исторический максимум, в понедельник его стоимость поднялась выше 60,7 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 выросла за день на 0,3%, до 60,758 тыс. рублей за тонну, что является новым рекордным показателем. Предыдущий ценовой максимум наблюдался 14 июля - тогда стоимость Аи-92 достигла 60,574 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-95 немного подешевел - на 0,06%, до 66,646 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 1,05%, до 53,481 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - на 0,25%, до 21,666 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) по итогам сегодняшних торгов снизилась на 2%, до 64,089 тыс. рублей за тонну.