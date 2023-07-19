Госдума одобрила поправки о налоге на сверхприбыль крупных компаний
Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний. Документ инициирован правительством РФ.
Согласно инициативе, это будет разовый налог, который коснется крупных компаний, у которых средняя прибыль за 2021-2022 годы превышает 1 миллиард рублей (до уплаты налогов). Ставка налога составит 10 процентов от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы.
При этом законопроект не затрагивает компании, созданные после 2020 года, а также тот бизнес, у которого средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы не превышает указанную сумму. То есть в круг плательщиков не войдут компании малого и среднего бизнеса. Другие исключения - организации-плательщики единого сельскохозяйственного налога, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия. Дело в том, что они платят НДПИ и демпфер на моторное топливо.
Ко второму чтению документа дополняется перечень организаций, которые не будут уплачивать данный налог. Речь идет об организациях, у которых в 2018 и 2019 годах не признавались доходы по налогу на прибыль, о кредитных организациях, в отношении которых на 1 января 2023 года принимались меры по предупреждению банкротства, а о застройщиках, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета.
Российские банки, которые получили сверхприбыль, также заплатят налог на нее, уточнял ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов. Помимо кредитных организаций, под налог также попадут некоторые предприятия металлургического сектора и производители удобрений, сказал он.
"Если брать топ-50 плательщиков, то из них 20% придется на предприятия в области добычи твердых полезных ископаемых, - заявил он. - 19% придется на производителей минеральных удобрений, 13% будет металлургический комплекс, 12% будут предприятия оптовой и розничной торговли, 9% - на организации банковской сферы".
По словам министра финансов Антона Силуанова, средства, полученные от налога на сверхприбыль, направят на развитие социальной сферы, в том числе - на поддержку нуждающихся семей.
Предусматривается, что в случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2024 года. Реализация закона "О налоге на сверхприбыль" приведет к поступлению дополнительных доходов в федеральный бюджет в размере 300 млрд рублей.
Комментарии
Владимир Сипягин, депутат Госдумы:
- Налог на сверхприбыль прошлых лет назван "налогом чрезвычайного характера". Это понятие вводится впервые. Налог вводится задним числом, исходя из текущей ситуации и потребностей текущего дня.
Естественно, компании МСП, плательщики единого сельхозналога под него не подпадут. Не вводится этот налог и для нефтегазового сектора и добычи угля в силу того, что для них предусмотрены дополнительные налоговые платежи. Хотя я считаю, что эти компании должны были платить этот налог. Я про нефтяников, газовщиков и угольщиков.
Разовый налог на сверхприбыль позволит сбалансировать бюджет на плановый период и равномерно распланировать расходы на осуществление инфраструктурных проектов, строительство социальных объектов и оказание адресной поддержки гражданам.
Джамаладин Гасанов, депутат Госдумы:
- В правительственный законопроект о единоразовом налоге на сверхприбыль достаточно активно вносили поправки. В результате полтора десятка поправок учтено в тексте законопроекта, но в два раза больше отклонено. В частности, одобрена поправка, согласно которой платежи бизнеса по налогу на сверхприбыль осенью 2023 года направят в Резервный фонд.
Были отклонены предложения о выведении из-под налога на сверхприбыль сбытовой сети нефтяных компаний, портовых стивидоров, которые в течение 2022 года осуществляли перегрузку угля, а также компаний электроэнергетики с долей государственного участия более 20%. Все они направят отчисления в бюджет, если их средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год оказалась выше миллиарда рублей.
Последний год потребовал серьезных финансовых маневров для сохранения стабильной ситуации в нашей экономике. Поэтому мы и принимаем этот законопроект.