Госдума одобрила поправки о налоге на сверхприбыль крупных компаний

Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний. Документ инициирован правительством РФ.

© 0Российская Газета

Согласно инициативе, это будет разовый налог, который коснется крупных компаний, у которых средняя прибыль за 2021-2022 годы превышает 1 миллиард рублей (до уплаты налогов). Ставка налога составит 10 процентов от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы.

Видео дня

При этом законопроект не затрагивает компании, созданные после 2020 года, а также тот бизнес, у которого средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы не превышает указанную сумму. То есть в круг плательщиков не войдут компании малого и среднего бизнеса. Другие исключения - организации-плательщики единого сельскохозяйственного налога, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия. Дело в том, что они платят НДПИ и демпфер на моторное топливо.

Ко второму чтению документа дополняется перечень организаций, которые не будут уплачивать данный налог. Речь идет об организациях, у которых в 2018 и 2019 годах не признавались доходы по налогу на прибыль, о кредитных организациях, в отношении которых на 1 января 2023 года принимались меры по предупреждению банкротства, а о застройщиках, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета.

Российские банки, которые получили сверхприбыль, также заплатят налог на нее, уточнял ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов. Помимо кредитных организаций, под налог также попадут некоторые предприятия металлургического сектора и производители удобрений, сказал он.

"Если брать топ-50 плательщиков, то из них 20% придется на предприятия в области добычи твердых полезных ископаемых, - заявил он. - 19% придется на производителей минеральных удобрений, 13% будет металлургический комплекс, 12% будут предприятия оптовой и розничной торговли, 9% - на организации банковской сферы".

По словам министра финансов Антона Силуанова, средства, полученные от налога на сверхприбыль, направят на развитие социальной сферы, в том числе - на поддержку нуждающихся семей.

Предусматривается, что в случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2024 года. Реализация закона "О налоге на сверхприбыль" приведет к поступлению дополнительных доходов в федеральный бюджет в размере 300 млрд рублей.

Комментарии

Владимир Сипягин, депутат Госдумы:

- Налог на сверхприбыль прошлых лет назван "налогом чрезвычайного характера". Это понятие вводится впервые. Налог вводится задним числом, исходя из текущей ситуации и потребностей текущего дня.

Естественно, компании МСП, плательщики единого сельхозналога под него не подпадут. Не вводится этот налог и для нефтегазового сектора и добычи угля в силу того, что для них предусмотрены дополнительные налоговые платежи. Хотя я считаю, что эти компании должны были платить этот налог. Я про нефтяников, газовщиков и угольщиков.

Разовый налог на сверхприбыль позволит сбалансировать бюджет на плановый период и равномерно распланировать расходы на осуществление инфраструктурных проектов, строительство социальных объектов и оказание адресной поддержки гражданам.

Джамаладин Гасанов, депутат Госдумы:

- В правительственный законопроект о единоразовом налоге на сверхприбыль достаточно активно вносили поправки. В результате полтора десятка поправок учтено в тексте законопроекта, но в два раза больше отклонено. В частности, одобрена поправка, согласно которой платежи бизнеса по налогу на сверхприбыль осенью 2023 года направят в Резервный фонд.

Были отклонены предложения о выведении из-под налога на сверхприбыль сбытовой сети нефтяных компаний, портовых стивидоров, которые в течение 2022 года осуществляли перегрузку угля, а также компаний электроэнергетики с долей государственного участия более 20%. Все они направят отчисления в бюджет, если их средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год оказалась выше миллиарда рублей.