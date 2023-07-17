СМИ: Puma вернулась в РФ

По данным канала, компания продает оригинальную продукцию Puma со складов, однако по цене на 20-30% дороже, чем до ухода из России.

«Новинки не будут проблемой. За счёт параллельного импорта хотят привозить всё вплоть до носочков и даже коллабов с Ferrari и BMW», — пишет канал.

Компания Puma ушла из России в марте 2022 года. По данным канала, попытки восстановить деятельность в РФ в новом формате начались спустя восемь месяцев после этого, однако конкретных результатов пришлось добиваться еще столько же. ООО, представляющее интересы Pumа, сообщает канал, было зарегистрировано на имя бывшего топ-менеджера Nike.