Минсельхоз прокомментировал данные о росте цен на безалкогольные напитки

Минсельхоз не получал данных о намерении отдельных компаний поднять в России стоимость безалкогольных напитков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ведомстве отметили, что производство безалкогольных напитков и соков является одним из активно развивающихся сегментов пищевой и перерабатывающей промышленности стране.

«Информация о повышении цен отдельными компаниями в Минсельхоз России не поступала», - указала пресс-служба.

Согласно данным Росстата, за первые пять месяцев 2023 года объем производства безалкогольных напитков превысил уровень за такой же период 2022-го на 8%, а соков - на 11,6%, сообщили в министерстве.

О наличии планов у крупных производителей поднять цены на газированную воду и соки сообщала газета «Коммерсант». Как утверждалось, изменить цены готовятся «Сады Придонья» и МПБК «Очаково». Подчеркивалось, что на решение повлияло снижение курса национальной валюты.