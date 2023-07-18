Финская Orion Pharma ушла из России

Финская фармацевтическая компания Orion Pharma сообщила в своем финансовом отчете об уходе из России, оценив снижение операционной прибыли из-за этого в €25 млн. Отчет размещен на сайте компании.

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Orion Pharma проработала на российском рынке более 15 лет. Россия для компании являлась одним из крупнейших рынков. В первом полугодии 2022 года на долю России и восточноевропейские рынки приходилось до 17% от всего объема продаж Orion Pharma, выручка составила $44 млрд. Больше компания продавала только на родине.

Orion Pharma является основным производителем «Метипреда», внесенного в перечень жизненно важных лекарств.

В финансовом отчете компании за первое полугодие 2023 года несколько раз упоминается об уходе с российского рынка.

«Снижение операционной прибыли вызвано несколькими причинами, в том числе разовыми, например, прекращением деятельности в России», - говорится в документе.

В частности, компания зафиксировала падение прибыли на сумму €25 млн «из-за прекращения бизнеса в России».

При этом в документе не уточняется, когда конкретно компания ушла с российского рынка. Также в отчете не говорится о прекращении поставок лекарств в Россию.