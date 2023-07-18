Durex, Contex, Clearasil и Strepsils передумали уходить из России

Транснациональная корпорация «Реккит Бенкизер», владелец брендов Durex, Contex, Clearasil и Strepsils приняла решение остаться на российском рынке. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник.

По предварительным данным, решение остаться в России было принято после перестановок в топ-менеджменте корпорации.

Компания Reckitt Benckiser производит и распространяет в более чем 200 странах планеты множество товаров в различных сегментах.

В частности, в ее активе чистящие средства Vanish и Cilit Bang, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex. Кроме того, ей принадлежат бренды Contex, Veet, Dettol, Evitest, FullMarks, «Гевискон», Clearasil, Calgon.

Напомним, что в марте-апреле 2022 года пресс-службы зарубежных брендов выпускали пафосные заявления о полном или частичном уходе с российского рынка. Часть фирм указывала, что причиной ухода стал конфликт на Украине, часть ссылалась на логистику, подорожание сырья, смену приоритетов.