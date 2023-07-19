Telegram выпустил облигации на $270 млн

Компания Telegram на этой неделе осуществила выпуск облигаций на общую сумму около $270 млн. Об этом заявил в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров.

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По его словам, это сделано для того, чтобы достигнуть точки безубыточности. Бизнесмен отметил, что бумаги были приобретены в том числе «известными фондами со звездной репутацией». Он не раскрыл их названий.

Дуров подчеркнул, что «лично купил около четверти новых облигаций Telegram, вложив десятки миллионов в рост Telegram». Он добавил, что покупка была сделана «в дополнение к тем сотням миллионов, которые были потрачены за последние 10 лет на поддержание Telegram в рабочем состоянии».

Пятилетние облигации на сумму более $1 млрд были впервые выпущены чуть более двух назад.

Весной 2021 года некоторые российские СМИ сообщили о планах Telegram доразместить пятилетние конвертируемые облигации на $750 млн.