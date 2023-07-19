С полок российских магазинов может исчезнуть Actimel

Российское подразделение Danone — «Данон Россия» — подало заявки на регистрацию товарных знаков Maximel, Actimunis и Actibifidus. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на базу данных Роспатента.

Компания намерена выпускать под этими марками молоко, молочные напитки и йогурты. Эксперты отмечают, что названия созвучны с брендом Actimel, который вскоре может исчезнуть с полок российских магазинов, так как французский производитель заявлял о намерении отказаться от использования своих глобальных марок в России.

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Ранее Danone перестала выпускать в стране йогурты и творожки под маркой Activia, переименовав их в «Актибио». В компании сообщали, что поменяют только название и дизайн упаковки российских продуктов, но не рецептуру.

Как обратили внимание «Ведомости», в продуктовой линейке на официальном сайте Danone пока ни одно из новых названий не появилось. В «Данон Россия» отказались комментировать планы на Actimel.

Как объяснил глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, многие международные корпорации сейчас локализуют марки, представленные в России, чтобы снизить риски для международных брендов. Из-за использования глобальных брендов на российском рынке компании оказываются под давлением в странах, где население негативно оценивает действия Москвы на Украине.

Обычно названия брендов просто переводят на русский язык или транслитерируют. Другие компании внедряют созвучные марки (Mothercare — Motherbear, «Активиа» — «Актибио»). Бурмистров добавил, что такие действия также помогают сформировать дополнительную стоимость для российских активов на случай их продажи — цена бизнеса вместе с брендами выше, чем без них.