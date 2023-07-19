Сбер открыл первый офис в Керчи

В Керчи открылся первый офис Сбера, сообщает пресс-служба банка.

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Теперь жители и гости города могут получить моментальную дебетовую и кредитную СберКарту, открыть вклад, оформить ипотечный, потребительский или образовательный кредит и другие основные продукты банка. В офисе есть зона премиального обслуживания СберПремьер и круглосуточная зона самообслуживания с банкоматами.

Предпринимателям Керчи стали доступны банковские услуги Сбера в режиме офлайн: в офисе банка они могут быстро зарегистрировать компанию или ИП, открыть расчетный счет, получить электронную подпись, разместить депозиты, оформить кредит, открыть зарплатный проект, подключить торговый эквайринг. Также в Керчи теперь действуют акционные предложения для бизнеса, действующие по всей стране.

«Открытие офиса в третьей по населению агломерации полуострова Крым — важный этап расширения регионального присутствия Сбера. Клиентопоток в наших отделениях на полуострове в 2–3 раза выше, чем в офисах в сопоставимых по числу жителей южных городах. С начала мая мы обслужили более 36 тысяч человек», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.