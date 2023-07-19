Путин назвал потери российских аграриев из-за зерновой сделки

«Никаких обязательств, договоренностей выполнять никто не собирался. А только требовали чего-то от России – сделать то одно, то другое. Обеспечить одно, второе, третье. Просто откровенная наглость и бесцеремонность. Посулы и пустая болтовня. И себя только компрометировали этим», – подчеркнул Путин.