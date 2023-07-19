Сбербанк рассматривает возможность открытия филиала в Бангладеш

Сбербанк изучает возможность открытия филиала в Бангладеш, ведет переговоры с Центробанком этой страны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местное издание bdnews24.com. Банк провел уже два раунда обсуждений с регулятором.

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Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов отметил, что «Сбербанк изучает все возможности и форматы оказания банковских услуг по просьбе российских клиентов, ведущих деятельность с компаниями в Бангладеш».