Сбербанк рассматривает возможность открытия филиала в Бангладеш
Сбербанк изучает возможность открытия филиала в Бангладеш, ведет переговоры с Центробанком этой страны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местное издание bdnews24.com. Банк провел уже два раунда обсуждений с регулятором.
Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов отметил, что «Сбербанк изучает все возможности и форматы оказания банковских услуг по просьбе российских клиентов, ведущих деятельность с компаниями в Бангладеш».
Сбербанк уже имеет филиал в Индии — в Нью-Дели. В 2022 году банк получил разрешение регулятора Индии на открытие филиала в Мумбаи.