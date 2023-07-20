Шведская компания Electrolux AB сообщила, что бренд Zanussi и другие активы, которые не относятся к основным, вероятно, будут проданы в ближайшие годы, передает «Интерфакс».

Electrolux AB является крупнейшим в мире производителем бытовой техники.

Фирма сообщила, что общая сумма активов, которые будут переданы новому покупателю, составляет около 10 млрд шведских крон ($973,3 млн).

В апреле-июне чистый убыток компании достиг 648 млрд шведских крон по сравнению с прибылью в размере 257 млн крон за аналогичный период предыдущего года, следует из пресс-релиза компании.

Согласно прогнозам аналитиков, опрошенных ранее FactSet, прибыль фирмы составит 350 млн крон.

Среди факторов, которые повлияли на динамику - единовременное списание в размере 643 млн крон, а также падение продаж, негативное влияние валютных курсов, рост стоимости энергоносителей и затрат на рабочую силу.

Также зафиксировано снижение квартальной выручки Electrolux - на 3,2%, до 32,65 млрд крон. Аналитики ранее сочли, что показатель будет на уровне 34,05 млрд крон.

В компании прогнозируют снижение спроса на свои товары во всех странах.