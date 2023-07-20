Росатом увеличил долю в капитале группы компаний "Медскан"

Компания "Русатом хэлскеа" выкупила дополнительную эмиссию акций АО "Медскан", увеличив свою долю в капитале группы компаний до 50%. Об этом сообщает в четверг пресс-служба дивизиона "Технологии здоровья" госкорпорации "Росатом".

"Нам важно объединить направления деятельности Росатома в здравоохранении в единую экосистему для контроля качества и эффективности взаимодействия с пациентом на каждом этапе. Медицинские центры и лаборатории, входящие в состав АО "Медскан", будут способствовать повышению доступности высоких медицинских технологий Росатома врачам и пациентам во всех российских регионах", - заявил генеральный директор "Русатом хэлскеа" Игорь Обрубов, чьи слова приводятся в сообщении.

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Согласно акционерному соглашению, средства будут инвестированы в развитие медицинского холдинга. Росатом стал акционером АО "Медскан" в феврале 2022 года, выкупив 25,001% акций. Работа госкорпорации "Росатом" в здравоохранении сегодня включает в себя изотопный комплекс и производство радиофармпрепаратов, производство высокотехнологичного медицинского оборудования, строительство объектов медицинской инфраструктуры.

"Достигнутое соглашение является высокой оценкой со стороны стратегического партнера результатов работы управленческой команды группы компаний "Медскан", профессионализма специалистов наших медицинских учреждений, качества активов и перспектив развития. Медицинские организации, вне зависимости от формы собственности, не только выступают гарантами социального благополучия и определяют качество жизни населения страны, одним из важнейших показателей которого является здоровье и долголетие, но и являются драйверами экономического роста, так как способствуют увеличению производительности труда и обеспечивают развитие в смежных отраслях. В настоящее время мы активно внедряем в наших клиниках принципы и подходы производственной системы Росатома. Я уверен, что вместе мы сможем реализовать амбициозные планы по созданию во всех регионах страны сети учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам на высочайшем уровне, использующих достижения медицинской науки и передовые медицинские технологии, в том числе в ядерной медицине, осуществляющих трансфер международных компетенций в этой важнейшей сфере", - добавил основатель АО "Медскан" Евгений Туголуков.

О компаниях

"Технологии здоровья" (АО "Русатом Хэлскеа") - дивизион, аккумулирующий экспертизу госкорпорации "Росатом" в области здравоохранения. Компания создана на базе предприятий и институтов "Росатома" с целью комплексного развития медицинских технологий в России и за рубежом. Дивизион развивается по четырем основным направлениям: комплексные решения для медицины, производство и поставка изотопной продукции в 50 стран мира, оборудование для диагностики и терапии, решения для ионизирующей обработки продукции.