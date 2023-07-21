Благодаря ажиотажу вокруг ИИ глава Microsoft получил около $1 млрд

Благодаря всплеску интереса к ИИ компания Microsoft увеличила общую сумму выплат генеральному директору Сатье Наделле до примерно $1 млрд, пишет Business Insider.

Microsoft увеличила свою рыночную капитализацию на $154 млрд после того, как объявила о новой подписке на ИИ, благодаря которой компания становится все сильнее на фоне бума ИИ.

$1 млрд выплат Наделле составляют его гранты, зарплата, бонусы и дивиденды с тех пор, как он встал у руля компании в начале 2014 года.

В 2022 году его компенсация составила около $55 млн, включая зарплату в размере $2,5 млн, $10 млн в виде денежных поощрений и $42 млн в виде акций Microsoft.

Однако $1 млрд — результат почти 1000%-ного прироста стоимости акций компании с начала года и интереса к ИИ.

Microsoft недавно увеличила свою рыночную капитализацию на $154 млрд за день после того, как объявила о подписке на ИИ стоимостью $30 для своей платформы Office 365.