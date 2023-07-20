США сняли санкции с экс-члена совета директоров банка «Открытие» Голикова

США сняли санкции с бывшего члена совета директоров банка «Открытие» Андрея Голикова . Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Помимо Голикова санкции были сняты с Елены Титовой , которая также связана с банком «Открытие». Причины данного решение неизвестны.

Ранее сообщалось, что США расширили список санкций против РФ. В него попали 17 человек, 95 компаний и 14 морских судов. В частности, ограничения наложили на советника по корпоративному развитию «Яндекса» Алексея Кудрина, банк «Тинькофф» и буровую компанию «Евразия».