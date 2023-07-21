«Газпром» потеряет статус крупнейшего поставщика российского газа в Европу

«Новатэк» может отобрать у «Газпрома» лидерство по поставкам российского газа в Европу, так как в последние месяцы активно наращивает экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет Reuters.

Как подсчитали аналитики агентства на основе данных Refinitiv Eikon, с 1 января по 15 июля «Газпром» экспортировал в Европу около 13,8 миллиарда кубометров СПГ и трубопроводного газа. Экспорт «Новатэка» в регион за тот же период составил 12,34 миллиарда кубометров. Компания занимается производством исключительно сжиженного газа на заводе «Ямал СПГ» на северо-западе Сибири с 2017 года.

Видео дня

«Европа переключается на СПГ и отказывается от трубопроводных поставок "Газпрома", которые десятилетиями доминировали в импорте Европы», — отмечают журналисты.

По мнению аналитика брокерской компании БКС Рональда Смита, «Газпрому» уже не удастся вернуть 65-75-процентную долю европейского газового рынка, которую он исторически занимал, и компания навсегда потеряла статус крупнейшего поставщика российского газа в регион.

Однако Смит отметил, что «Новатэку» будет очень сложно полностью заместить поставки «Газпрома» в Европу, так как текущие клиенты в регионе «Газпрома» имеют ограниченную инфраструктуру для импорта СПГ. Среди крупнейших клиентов «Газпрома» остаются Германия и Италия, напоминает Reuters.

Трубопроводные поставки «Газпрома» в Европу в 2022 году сократились почти вдвое из-за добровольного отказа от них европейскими клиентами и подрыва «Северных потоков». Страны ЕС стали переходить на СПГ и возобновляемые источники энергии. Так как блок не налагал никаких санкций на российский газ, Россия решила воспользоваться ростом спроса на СПГ — страна имеет масштабные планы по наращиванию его производства.