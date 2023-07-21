В ЕС начали блокировать счета россиян с суммой выше €125 тыс.

В Евросоюзе (ЕС) стали замораживать счета российских предпринимателей, на которых более 125 тыс. Об этом в интервью «Российской газете» заявил президент Итало-Российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо.

«Замораживают активы компаний, которые были связаны с санкционным бизнесом, а также тех, кто к нему не имел ни малейшего отношения, то есть полностью чистые предприятия», — высказался Пелаццо.

По его словам, блокируют счета лишь просто потому, что их собственником является россиянин.

Он добавил, что предприниматели из России зачастую вкладывали свои средства через Кипр или третьи страны. Кроме того, в сделках принимали участие предприниматели, которые не являлись гражданами Италии или налоговыми резидентами.