В России рассмотрят запрет терминов «экокожа» и «экомех»

В Российском союзе кожевников и обувщиков (РСКО) призвали запретить использование терминов «экокожа», «веганская кожа» и «экомех» при продаже одежды, обуви и аксессуаров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора организации Александру Андрунакиевич.

© Unsplash

С таким предложением РСКО выступил в начале июля на встрече в Совете Федерации. Андрунакиевич рассказала, что сенаторы позитивно восприняли инициативу и готовы обсуждать новое регулирование, так как подобные термины могут вводить потребителей в заблуждение.

Сенаторы рассмотрят предложение осенью на парламентских слушаниях.

В РСКО рассказали, что в России нет стандарта производства «экокожи», «веганской кожи», «экомеха», участники рынка называют так разные искусственные материалы. Как отметили в организации, покупатели считают, что речь идет об экологичных натуральных коже и мехе.

Андрунакиевич рассказала, что в ФАС ее организации сообщили, что приставка «эко» на самом деле означает «экономичная кожа».

Сенатор Вячеслав Тимченко рассказал «Известиям», что сейчас рынок одежды, обуви и аксессуаров РФ на 80 процентов состоит из импортной продукции, а до 70 процентов поставляемой в страну обуви произведено из синтетических материалов.

«Недобросовестные поставщики продают изделия под видом обуви из «экокожи», «веганской кожи», чем обманывают покупателей», - заявил он.