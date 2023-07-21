В России рассмотрят запрет терминов «экокожа» и «экомех»
В Российском союзе кожевников и обувщиков (РСКО) призвали запретить использование терминов «экокожа», «веганская кожа» и «экомех» при продаже одежды, обуви и аксессуаров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора организации Александру Андрунакиевич.
С таким предложением РСКО выступил в начале июля на встрече в Совете Федерации. Андрунакиевич рассказала, что сенаторы позитивно восприняли инициативу и готовы обсуждать новое регулирование, так как подобные термины могут вводить потребителей в заблуждение.
Сенаторы рассмотрят предложение осенью на парламентских слушаниях.
В РСКО рассказали, что в России нет стандарта производства «экокожи», «веганской кожи», «экомеха», участники рынка называют так разные искусственные материалы. Как отметили в организации, покупатели считают, что речь идет об экологичных натуральных коже и мехе.
Андрунакиевич рассказала, что в ФАС ее организации сообщили, что приставка «эко» на самом деле означает «экономичная кожа».
Сенатор Вячеслав Тимченко рассказал «Известиям», что сейчас рынок одежды, обуви и аксессуаров РФ на 80 процентов состоит из импортной продукции, а до 70 процентов поставляемой в страну обуви произведено из синтетических материалов.
«Недобросовестные поставщики продают изделия под видом обуви из «экокожи», «веганской кожи», чем обманывают покупателей», - заявил он.
Ранее в ассоциации обувщиков Петербурга предложили ввести в России ГОСТ для прессованной кожи, которую производят из обрезков настоящей, добавляя в состав полимеры и смолы. Глава ассоциации Мамед Мамедов рассказывал, что часто прессованная кожа воздухонепроницаемая, трескается в мороз и довольно быстро теряет товарный вид. Он подчеркнул, что благодаря ГОСТу появилась бы возможность отслеживать качество сырья.