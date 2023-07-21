Названы последствия новых санкций США для России

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что новые санкции США против российских банков осложнят им работу не только с долларами, но также с юанями и другими «дружественными» валютами. Однако пока даже самые суровые санкции не смогли полностью остановить работу банков РФ за рубежом, отмечает газета.

20 июля США ввели санкции против Тинькофф Банка, Локо-банка, «Солидарности», Петербургского социального коммерческого банка (ПСКБ) и оператора платежной системы «Юнистрим».

Видео дня

Банки внесли в американский SDN - черный список лиц и организаций, с которыми гражданам США, постоянным жителям страны и американским юрлицам запрещено вести бизнес.

«Коммерсант» отмечает, что до санкций эти банки активно проводили валютные операции.

К примеру, Тинькофф банк осуществляет для частных клиентов долларовые переводы в Китай и несколько стран СНГ. Также, по данным газеты, банк проводит исходящие/входящие переводы в юанях в 139 стран и предоставляет возможность переводов в тенге, турецких лирах, белорусских рублях, гонконгских долларах и армянских драмах.

В ПСКБ работают с 20 иностранными валютами, включая юань, дирхам, рупию и лиру. Банк «Солидарность» активно выпускал карты китайской платежной системы UnionPay в рублях, евро и юанях, «Юнистрим» проводит переводы в 17 стран, включая Кипр, Британию, Вьетнам, а у Локо-банка для корпоративных клиентов есть переводы в юанях, лирах и тенге.

Тинькофф-банк заявил, что его карты UnionPay перестанут работать за границей с 21 июля, а в Локо-банке считают, что ограничения отразятся именно на доступности долларовых платежей. В «Юнистриме» планируют продолжить работу с партнерами по всему миру благодаря использованию национальных валют.

По словам собеседников «Коммерсанта», банкам из санкционных списков не всегда удается перейти на переводы в «нетоксичных» валютах.

Партнер юридической компании «Делькредере» Андрей Тимчук объяснил, что контрагенты могут опасаться обвинений со стороны США в обходе санкций. Он заявил, что у ранее попавших в список SDN банков не проходят платежи в дирхамах ОАЭ, им закрывают корсчета в евро, также возможны проблемы с платежами китайских юанях.

Однако многие ранее попавшие в SDN-лист банки РФ смогли найти новые ниши, отмечает газета. К примеру, Сбербанк активно развивает бизнес в Индии, у МТС-банка уже после введения санкций появилась услуга оформления виртуальных долларовых карт, а «дочка» ВТБ продолжает работу в Казахстане.