Минфин России намерен запустить ювелирный маркетплейс

Минфин России в марте 2024 года намерен запустить онлайн-платформу, на которой смогут торговать производители из стран ЕАЭС. Об этом пишут «Известия».

Директор департамента госрегулирования отрасли драгоценных металлов и камней Минфина РФ Юлия Гончаренко пояснила изданию, что на торговой площадке покупатель сможет найти нужный ему товар, не переходя на сайт магазина, сравнить цены и сделать выбор, а затем в короткие сроки гарантированно получить изделие.

Проект, который реализуют финансовые ведомства России и Белоруссии совместно с Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР), призван увеличить объемы экспорта драгоценностей из РФ и стран союза, повысить узнаваемость отечественной ювелирной продукции в мире и снизить административные издержки.

Среди приоритетных направлений для развития торговли драгоценностями ОАЭ, Вьетнам, Таиланд и Китай.

«Сегодня на долю России приходится порядка 30% мировой добычи алмазов, а по объему производства золота наша страна занимает 2–3-е место. Однако совокупная доля ювелирных изделий из стран ЕАЭС на мировом рынке составляет менее 1%», - пояснила Юлия Гончаренко.

Эксперты считают, что внедрение платформы снизит число подделок, поможет открыть новые имена ювелиров из России и ЕАЭС, однако есть риск монополизации рынка государством, что может нанести ущерб коммерческим маркетплейсам.

Напомним, что ранее Вашингтон запретил ввоз на территорию страны бриллиантов, добытых и обработанных в России, а затем был введен запрет на ввоз камней, найденных на российских месторождениях, но обработанных в третьих странах. Эксперты отмечали, что это решение может серьезно ударить по ювелирной сфере в Индии и противоречит интересах отрасли в целом.