Повышение акцизов на алкоголь в России создаст дополнительные возможности для нелегальных продавцов, что приведет к росту контрафакта. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Сегодня депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект об индексации тарифов на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили в 2024 году. При этом индексация не коснется российского шампанского.

По словам Косарева, такие индексации проходят последние три-четыре года.

«В прошлом году это было 4,2%, в этом году — 4,9%. Это сопоставимые более-менее вещи, Минфин обычно это считает, исходя из уровня инфляции», - пояснил он.

При этом президент Союза производителей алкогольной продукции подчеркнул, что участники рынка не согласны с повышением акцизов, так как в России «объем нелегального алкоголя» порядка 27%.

«Повышая акциз, ты тем самым создаешь дополнительные возможности людям, которые продают нелегальный алкоголь и получают дополнительную прибыль. (…) Только когда объем легального оборота будет соответствовать, например, 95%, только тогда можно уже индексировать акциз, потому что тогда это будет направлено на законопослушную среду», - уверен он.

Ранее ассоциацией виноградарей и виноделов России были предложены меры для поддержки отечественного рынка. Среди них — ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на вино. В свою очередь президент России Владимир Путин поддержал идею Минэкономразвития по продлению мер в поддержку виноделов, в том числе налогового вычета.