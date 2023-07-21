В Минпромторге заявили, что Decathlon нашла покупателей на все свои магазины в России
Статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что французская сеть Decathlon нашла покупателей на все свои магазины в стране.
По словам представителя ведомства, сделка уже одобрена специальной правительственной комиссией.
«Документы по продаже активов Decathlon в России... рассмотрены на этой неделе, сделка одобрена. Французская сеть Decathlon нашла покупателей на все свои магазины в России», — цитирует его РИА Новости.
Уточняется, что фирма продаёт 35 своих магазинов и склад. Покупателем объектов выступила российская компания АРМ, владеющая, в частности, франшизой Mango.
22 марта прошлого года Decathlon объявила о приостановке деятельности на территории России.
В январе РБК писал, что французская сеть спортмагазинов Decathlon решила продать свой бизнес в России.