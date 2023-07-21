ЦБ выступил за привлечение компаниями средств на бирже

Центробанк выступает за различные меры стимулирования российских компаний для привлечения ими средств на рынке капитала страны. Об этом заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, ее слова приводит «Прайм».

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Она отметила, что регулятор приветствует все инициативы, которые касаются «выведения акций на биржу и по сути создания free-float (акции в свободном обращении, которые не принадлежат стратегическим инвесторам и могут торговаться на бирже — прим. «Ленты.ру»).

По словам Набиуллиной, бизнес часто финансирует расширение своей деятельности за счет кредитов и долговой нагрузки. Она подчеркнула, что потенциал рынка капитала в России «существенно недоиспользован».