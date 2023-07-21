Озвучена доля контрафактной газировки в России
В России растет доля контрафактной газировки, в основном речь идет о подделках под известные международные бренды, которые заявили о своем уходе из страны. Об этом «Известиям» рассказали в компании «Черноголовка».
По данным компании, рост числа подделок, ранее нехарактерный для отечественного безалкогольного рынка, начался в прошлом году. При этом доля контрафакта постоянно увеличивается.
«Сегодня, по нашим оценкам, доля контрафактной и фальсифицированной продукции на безалкогольном рынке составляет не менее 10%», - пояснил представитель «Черноголовки».
При этом, по другим оценкам, с учетом ситуации в секторе традиционной торговли, число подделок на российском рынке газировки превышает уже 20%, отметил он.
На этом фоне компания объявила о присоединении к эксперименту по маркировке безалкогольных напитков.
Ранее на фоне российской спецоперации на Украине компания Coca-Cola сообщила, что приостанавливает деятельность в стране, а PepsiCo решила отказаться от разлива Pepsi, Mirinda и 7Up на территории России. Остановка производства Coca-Cola и Pepsi в России повлекла за собой резкое сокращение сегмента газированных напитков без сахара. Данные исследовательской компании NielsenIQ свидетельствуют о снижении натуральных продаж такой продукции почти на 10%, а также ее доли до 8,5% рынка год к году.
При этом гендиректор «Черноголовки» Наталья Сахнина отмечала, что компания планирует заполнить появившиеся пробелы на российском рынке безалкогольных напитков. И в связи с уходом с российского рынка Coca-Cola и Pepsi «Черноголовка» намерена занять 30% рынка в ближайшие два года, а после и вовсе стать лидером по производству безалкогольных напитков в России.