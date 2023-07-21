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В МИД заявили об отсутствии альтернатив подключению Россельхозбанка к SWIFT

Для продолжения зерновой сделки необходим «ре-SWIFT» Россельхозбанка. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

В МИД заявили об отсутствии альтернатив подключению Россельхозбанка к SWIFT
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Высказывая свою точку зрения, представитель внешнеполитического ведомства отметил, что в Люксембурге у Россельхозбанка есть аффилированная структура, которая заканчивает свое действие в октябре.

«Нет расчетного счета. Надо будет полностью переделать», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Вершинин допустил возможность двусторонней зерновой сделки между Россией и Турцией.