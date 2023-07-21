В МИД заявили об отсутствии альтернатив подключению Россельхозбанка к SWIFT

Для продолжения зерновой сделки необходим «ре-SWIFT» Россельхозбанка . Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин . Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

Высказывая свою точку зрения, представитель внешнеполитического ведомства отметил, что в Люксембурге у Россельхозбанка есть аффилированная структура, которая заканчивает свое действие в октябре.