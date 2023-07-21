Эксперты оценили стоимость активов Decathlon в России

Эксперты оценили стоимость принадлежащих французской компании Decathlon активов на сумму от 5 до 13 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов заявил, что все активы компании оцениваются в 11-13 миллиардов рублей. Партнер и руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова оценила стоимость в 9-12 миллиардов рублей, по средней рыночной цене розничного бизнеса. Старший директор CORE.XP Марина Малахатько считает, что активы французского ретейлера стоят 5-8 миллиардов рублей.

Малахатько считает, что в магазинах Decathlon будут распродавать запасы компании, впоследствии разбавляя их товарами других производителей. Антонова из Commonwealth Partnership прогнозирует, что магазины сети откроются с другим названием, при этом представитель Nikoliers Платов полагает, что новый собственник планирует вернуть близкий к товарам Decathlon ассортимент.

Ранее стало известно, что Decathlon договорился о продаже всех своих российских активов с российской компанией ARM, в том числе владеющей франшизой Mango. В собственность последней перейдут 35 магазинов и склад. ARM должна будет восстановить 1,4 тысячи рабочих мест.