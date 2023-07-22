Глава "ИКС холдинга" Антон Черепенников умер в 40 лет
В возрасте 40 лет скончался один из 50 богатейших россиян, основатель киберспортивной компании ESforce, глава «ИКС холдинга» Антон Черепенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.
В некрологе говорится, что сорокалетний бизнесмен ушел из жизни 22 июля.
«Мы все скорбим в эти минуты», - сказано в сообщении.
Антон Черепенников занимал пост главы «ИКС холдинга», был известным российским технологическим предпринимателем.
О причинах смерти пока не сообщается.
Сайт Cyber.sports.ru отмечает, что Черепенников – экс-директор Virtus.pro. Он основал киберспортивный холдинг ESforce на базе VP совместно с бывшим гендиректором NAVI Александром Кохановским.
Антон Черепенников также входил в советы директоров холдинга USM и «Мегафона».
В начале июля ТАСС сообщал, что Антон Черепенников вошел в список 50 богатейших россиян Forbes по дивидендам, полученным в 2022 году. https://tass.ru/ekonomika/18230475