Глава "ИКС холдинга" Антон Черепенников умер в 40 лет

В возрасте 40 лет скончался один из 50 богатейших россиян, основатель киберспортивной компании ESforce, глава «ИКС холдинга» Антон Черепенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

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В некрологе говорится, что сорокалетний бизнесмен ушел из жизни 22 июля.

«Мы все скорбим в эти минуты», - сказано в сообщении.

Антон Черепенников занимал пост главы «ИКС холдинга», был известным российским технологическим предпринимателем.

О причинах смерти пока не сообщается.

Сайт Cyber.sports.ru отмечает, что Черепенников – экс-директор Virtus.pro. Он основал киберспортивный холдинг ESforce на базе VP совместно с бывшим гендиректором NAVI Александром Кохановским.

Антон Черепенников также входил в советы директоров холдинга USM и «Мегафона».