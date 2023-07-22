США и Евросоюз разрешили «Уральским авиалиниям» выкупить 19 лайнеров Airbus
США и ЕС разрешили авиакомпании «Уральские авиалинии» выкупить 19 из 52 самолетов Airbus. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов, передает «Интерфакс».
«Соединенные Штаты разрешили нам выкупить 19 самолетов, и Евросоюз», - сказал Скуратов.
По его словам, сделка находится «в стадии решения». Авиакомпания намерена воспользоваться многолетним государственным кредитом.
Скуратов также добавил, что компания сделала заявку на приобретение в лизинг 38 российских самолетов МС-21. Возможный срок сделки - 2029-2030 год.
Сейчас самолетный парк «Уральских авиалиний» сформирован из самолетов Airbus.
Ранее сообщалось, что Airbus впервые продал самолет китайской сборки заказчику из Европы.
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