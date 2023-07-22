США и Евросоюз разрешили «Уральским авиалиниям» выкупить 19 лайнеров Airbus

США и ЕС разрешили авиакомпании «Уральские авиалинии» выкупить 19 из 52 самолетов Airbus. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов , передает «Интерфакс».

«Соединенные Штаты разрешили нам выкупить 19 самолетов, и Евросоюз», - сказал Скуратов.

По его словам, сделка находится «в стадии решения». Авиакомпания намерена воспользоваться многолетним государственным кредитом.

Скуратов также добавил, что компания сделала заявку на приобретение в лизинг 38 российских самолетов МС-21. Возможный срок сделки - 2029-2030 год.