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США и Евросоюз разрешили «Уральским авиалиниям» выкупить 19 лайнеров Airbus

США и ЕС разрешили авиакомпании «Уральские авиалинии» выкупить 19 из 52 самолетов Airbus. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов, передает «Интерфакс».

США и Евросоюз разрешили «Уральским авиалиниям» выкупить 19 лайнеров Airbus
© РИА Новости

«Соединенные Штаты разрешили нам выкупить 19 самолетов, и Евросоюз», - сказал Скуратов.

По его словам, сделка находится «в стадии решения». Авиакомпания намерена воспользоваться многолетним государственным кредитом.

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Скуратов также добавил, что компания сделала заявку на приобретение в лизинг 38 российских самолетов МС-21. Возможный срок сделки - 2029-2030 год.

Сейчас самолетный парк «Уральских авиалиний» сформирован из самолетов Airbus.

Ранее сообщалось, что Airbus впервые продал самолет китайской сборки заказчику из Европы.

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