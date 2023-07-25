Ozon открыл представительство в Ереване

"Армения - четвертая страна в СНГ, где мы локализуем бизнес и инвестируем в логистическую инфраструктуру: с 2021 года мы развиваемся таким путем в Беларуси и Казахстане, а в декабре 2022 вышли на рынок Кыргызстана. Наш опыт показывает, что запуск логистических объектов в регионе позволяет кратно увеличить число продавцов на площадке и повысить их объемы продаж", - отметил директор по операциям и развитию Ozon в СНГ Алексей Сапон, слова которого приводятся в сообщении.