Стало известно имя нового владельца книжной сети «Республика»

Новым владельцем бренда книжной сети «Республика» стал индивидуальный предприниматель Дмитрий Алиев. Он за 4,8 млн руб. получил в собственность товарные знаки сети, её мобильное приложение для Android и сайт, сообщает «Коммерсант».

В частности, на торгах были проданы товарные знаки «Республика», Respublica, «Республика книг», ipublica, «Айпублика», дизайн-концепция Made in Respublica и дизайн-концепция оформления бумажных пакетов. Начальная стоимость лота составляла 53,5 млн руб.

По мнению участников рынка, Алиев может быть посредником для возвращения сети активов банкрота. Юристы отмечают, что покупатели на банкротных торгах часто связаны с владельцами должника, особенно в случаях, когда активы приобретаются по заниженной цене.

В 2020 году ООО «Республика» из-за финансовых проблем закрыла 31 магазин книжной сети. В апреле 2021 года Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление ООО «Республика» о банкротстве, поданное в ноябре 2020 года. Долг компании перед кредиторами был оценён в 802 млн руб. Крупнейшим кредитором стала группа «Эксмо-АСТ», потребовавшая 158,1 млн руб.