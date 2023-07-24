Почта Казахстана приостановила работу с «Юнистрим»

Национальный оператор почты Казахстана «Казпочта» временно прекратил прием переводов через российскую платежную систему «Юнистрим». Об этом пишет ТАСС.

20 июля США ввели санкции против Тинькофф Банка, Локо-банка, «Солидарности», Петербургского социального коммерческого банка (ПСКБ) и оператора платежной системы «Юнистрим». Они были внесены в американский SDN - черный список лиц и организаций, с которыми гражданам США, постоянным жителям страны и американским юрлицам запрещено вести бизнес.

По данным представителя «Казпочта», обслуживание переводов «Юнистрим» прекращено.

«С 20 июля временно приостановили обслуживание переводов «Юнистрим» из-за санкций», - пояснила оператор колл-центра.

При этом она затруднилась ответить, когда переводы смогут возобновиться.