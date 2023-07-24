Apple надеется сохранить поставки iPhone в 2023 году на уровне 2022 года

Apple Inc. обратилась к своим поставщикам с просьбой произвести порядка 85 миллионов смартфонов iPhone 15, приблизительно на уровне прошедшего года, невзирая на проблемы в глобальной экономике и спад мирового рынка мобильных устройств, рассказали информированные источники Bloomberg.

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С их слов, Apple рассчитывает на увеличение выручки в нынешнем году и рассматривает возможность повышения стоимости премиальных смартфонов линейки Pro. Apple является самой дорогой компанией мира, и ее показатели оказывают влияние на тысячи компаний-поставщиков, в которых трудятся миллионы сотрудников.

Акции корпорации подорожали в 1,5 раза с начала года, ее капитализация превысила 3 триллиона долларов. В этом году Apple сократила прогнозы продаж самых бюджетных моделей приблизительно на два миллона из-за проблем с видеосенсорами, но при этом увеличила заказы на выпуск моделей Pro, отметили источники агентства.