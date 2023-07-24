"Роллтон" запустит две линии по выпуску лапши быстрого приготовления

"Мы начинали с трех линий, сейчас у нас 13 линий по производству макаронных изделий. Плюс у нас уже стоят две новые линии. Оплатили их мы в прошлом году, сейчас их подвозят, запускать будем в этом квартале. Стоимость подобных линий может достигать €3 млн. Эти линии производства Японии и Китая", - сказал он.