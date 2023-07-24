Председателем совета директоров РЖД избрали первого вице-премьера Андрея Белоусова

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов вновь избран председателем совета директоров РЖД на новый корпоративный год, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.

"Совет директоров избрал первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова председателем совета директоров ОАО "РЖД" на новый корпоративный год, утвердил составы комитетов совета директоров ОАО "РЖД" и их председателей", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что председателем комитета по стратегическому планированию по итогам совета директоров был избран министр экономического развития РФ Максим Решетников. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко был назначен председателем комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров РЖД.