Пользователи сообщают о проблемах с оплатой заказов в "Яндекс еде"

Пользователи "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" столкнулись с трудностями при оплате заказов.

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"Оплата заказов может работать с перебоями. Уже чиним!" – отмечается в сообщениях, которые опубликовали оба сервиса.

Ранее исполнительный директор компании "Викимедиа.ру", которая поддерживает русскоязычную версию онлайн-энциклопедии, Станислав Козловский заявил, что 24 июля проблемы с доступом к "Википедии" были ликвидированы. Он добавил, что причины сбоя будут известны позже.