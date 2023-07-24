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Forbes: Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты

Основатель компании Tesla и владелец Twitter Илон Маск поднялся на первую строчку рейтинга самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Информация об этом приводится на сайте издания.

Forbes: Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты
© TASS/ZUMA

По его данным, состояние Маска выросло на $4,2 млрд и к настоящему моменту оценивается в $240,7 млрд.

На второе место спустился президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, его состояние оценивается в $234,6 млрд.

За ними следуют основатель корпорации Amazon Джефф Безос, один из создателей корпорации Oracle американец Ларри Эллисон и замыкает пятерку богатейших людей планеты основатель Microsoft Билл Гейтс. На шестом месте расположился глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, а на восьмом - руководитель корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг.