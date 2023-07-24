Forbes: Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты

Основатель компании Tesla и владелец Twitter Илон Маск поднялся на первую строчку рейтинга самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Информация об этом приводится на сайте издания.

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По его данным, состояние Маска выросло на $4,2 млрд и к настоящему моменту оценивается в $240,7 млрд.