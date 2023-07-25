Прибыль банков в 2023 году может превысить результат 2021 года

Прибыль банковского сектора в 2023 году может превысить результат 2021 года, заявил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

«Вероятно, мы будем близко к 2021 году, может быть, даже чуть повыше», — сказал он в ходе пресс-конференции.

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Он также отметил, что в первом полугодии 2023 года была положительная валютная переоценка — 569 млрд рублей, в прошлом году показатель был отрицательным.

«Поэтому я и сказал, что умножать прибыль на два ( чтобы посчитать результат за год — Frank Media ) некорректно, потому что это волатильный компонент, он зависит от динамики курса валюты. В данном случае это связано с ослаблением рубля, а также с тем, какая у банков открытая валютная позиция», — подчеркнул Данилов.

В Банке России будут также пересматривать прогноз на 2023 год, прибыль в первом полугодии уже достигла 1,7 трлн.

«Мы говорили, что может превысить два трлн рублей. Уже очевидно, что превысит два трлн, здесь вопрос — до какой цифры дойдет?» — подчеркнул Данилов.

Ранее зампред ЦБ Ольга Полякова заявляла , что суммарная прибыль банков в 2023 году может составить 1,9 трлн рублей и более.

«Опять-таки если, конечно, не случится каких-то неожиданностей», — добавила тогда она.

В 2021 году финансовый результат сектора составил 2,37 трлн рублей, а в 2022 он стал самым низким за семь лет — 203 млрд рублей. При этом она отметила, что системной докапитализации сектора банкам тогда не понадобилось. В 2022 году было докапитализировано 29 российских банков на общую сумму в 180 млрд рублей (при этом половина — 92 млрд рублей — пришлась на декабрь). Основными способами докапитализации выступили допэмиссия акций, а также другие вложения в капитал.