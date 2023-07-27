Эксперт: Автозаправки начали торговать бензином себе в убыток

На фоне начавшегося снижения цен биржевая стоимость российского бензина приблизилась к розничной, а из-за ряда влияющих на нее параметров российские заправки уже начали продавать топливо себе в убыток, сообщает Autonews со ссылкой на руководителя аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова.

Как объяснил эксперт, если пересчитать с цены тонны АИ-92 на стоимость одного литра, получится примерно 45 рублей. При этом ввиду логистики и хранения на нефтебазах, а также необходимости АЗС окупить операционные расходы и вложения в инфраструктуру цена его увеличивается еще примерно на 10 рублей.

«С учетом таких неизбежных расходов, в настоящий момент топливо на российских АЗС уже продается ниже себестоимости», — резюмировал Баженов.