«Магнит» протестирует программу помощи нуждающимся

«Магнит» приступает к тестированию программы фудшеринга, которая предполагает бесплатную передачу продовольствия нуждающимся. Об этом сообщила сама компания.

Внедрение данной программы ожидается в гипермаркетах и супермаркетах в ряде регионов РФ.

Подчеркивается, что сейчас «Магнит» осуществляет передачу продуктов с истекающим сроком годности из дарксторов (компактных складов для обработки онлайн-заказов) в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Компания указала на планы отработать в магазинах необходимые процессы. Затем будет принято решение о развитии проекта.

В сообщении говорится, что в нем будут участвовать пять торговых точек в Туле, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ельце и Ижевске.

«Передаваемый ассортимент будет насчитывать около 300 наименований, исключая продукты животного происхождения: хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, бакалея», - отметила компания.