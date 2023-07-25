«Магнит» протестирует программу помощи нуждающимся
«Магнит» приступает к тестированию программы фудшеринга, которая предполагает бесплатную передачу продовольствия нуждающимся. Об этом сообщила сама компания.
Внедрение данной программы ожидается в гипермаркетах и супермаркетах в ряде регионов РФ.
Подчеркивается, что сейчас «Магнит» осуществляет передачу продуктов с истекающим сроком годности из дарксторов (компактных складов для обработки онлайн-заказов) в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Компания указала на планы отработать в магазинах необходимые процессы. Затем будет принято решение о развитии проекта.
В сообщении говорится, что в нем будут участвовать пять торговых точек в Туле, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ельце и Ижевске.
«Передаваемый ассортимент будет насчитывать около 300 наименований, исключая продукты животного происхождения: хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, бакалея», - отметила компания.
Ранее сообщалось, что «Магнит» увеличивает объем выкупа акций у иностранных инвесторов до 30,37 млн акций. В пресс-службе пояснили, что размер тендерного предложения будет увеличен с 10,191 млн до 30,37 млн акций (до 29,8% от всех выпущенных и находящихся в обращении ценных бумаг).