Варшава ввела принудительное управление в фирмах с российским капиталом

Министерство развития и технологий Польши сообщило о введении республикой принудительного управления в компаниях Boerner Insulation и Boerner Service. Как утверждают власти, граждане Российской Федерации выступают их собственниками, передает агентство «Прайм».

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«Очередное решение министра развития и технологий Вальдемара Буды о введении временного принудительного управления для компаний, связанных с россиянами», — подчеркивается в сообщении

Польская сторона утверждает, что фирмы находятся в собственности у россиян Сергея Колесникова и Игоря Рыбакова.

Вышеуказанные компании попали в список ограничений Министерства внутренних дел и администрации страны.

Boerner Insulation - производитель строительных изоляционных материалов, в основном минеральной ваты. Число сотрудников на фабрике составляет 200 человек.

Boerner Service ведет деятельность по продаже строительных изоляционных материалов. В фирме насчитывается около 50 сотрудников.