Варшава ввела принудительное управление в фирмах с российским капиталом
Министерство развития и технологий Польши сообщило о введении республикой принудительного управления в компаниях Boerner Insulation и Boerner Service. Как утверждают власти, граждане Российской Федерации выступают их собственниками, передает агентство «Прайм».
«Очередное решение министра развития и технологий Вальдемара Буды о введении временного принудительного управления для компаний, связанных с россиянами», — подчеркивается в сообщении
Польская сторона утверждает, что фирмы находятся в собственности у россиян Сергея Колесникова и Игоря Рыбакова.
Вышеуказанные компании попали в список ограничений Министерства внутренних дел и администрации страны.
Boerner Insulation - производитель строительных изоляционных материалов, в основном минеральной ваты. Число сотрудников на фабрике составляет 200 человек.
Boerner Service ведет деятельность по продаже строительных изоляционных материалов. В фирме насчитывается около 50 сотрудников.
Пресс-служба министра развития и технологий отмечает, что Польша - первая страна в Европе, которая ввела институт временного принудительного управления.